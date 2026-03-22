"Xatəm əl-Ənbiya": İran özünümüdafiədən hücuma keçib
Region
22 mart, 2026
- 16:35
İran Silahlı Qüvvələrinin doktrinası özünümüdafiədən hücum xarakterinə keçib.
"Report" "Khabar Fouri"yə istinadən xəbər verir ki, bunu İranın "Xatəm əl-Ənbiya" Mərkəzi Qərargahının komandanı Əli Abdullahi deyib.
"Döyüş taktikamızı dəyişmişik, hücumlarda qabaqcıl avadanlıq və müasir silahlardan istifadə olunacaq", - o bildirib.
Ə.Abdullahinin sözlərinə görə, ABŞ və İsrail ordularını "sürpriz"lər gözləyir.
Son xəbərlər
