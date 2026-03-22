    "Xatəm əl-Ənbiya": İran özünümüdafiədən hücuma keçib

    Region
    • 22 mart, 2026
    • 16:35
    Xatəm əl-Ənbiya: İran özünümüdafiədən hücuma keçib

    İran Silahlı Qüvvələrinin doktrinası özünümüdafiədən hücum xarakterinə keçib.

    "Report" "Khabar Fouri"yə istinadən xəbər verir ki, bunu İranın "Xatəm əl-Ənbiya" Mərkəzi Qərargahının komandanı Əli Abdullahi deyib.

    "Döyüş taktikamızı dəyişmişik, hücumlarda qabaqcıl avadanlıq və müasir silahlardan istifadə olunacaq", - o bildirib.

    Ə.Abdullahinin sözlərinə görə, ABŞ və İsrail ordularını "sürpriz"lər gözləyir.

