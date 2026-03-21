Иран ответил на предложение Минфина США по выводу нефти из-под санкций

Иран не располагает избыточными объемами нефти для экспорта и не имеет в море танкеров с сырьем.

Как передает Report со ссылкой на Mehr, об этом заявил представитель Министерства нефти Ирана, комментируя предложение главы Минфина США Скотта Беннета о возможном выводе иранского сырья из-под санкций.

По его словам, у страны "практически нет нефти в танкерах в море и нет излишков для поставок на международные рынки".

В Тегеране заявление американской стороны расценили как "психологическую игру" со стороны Вашингтона.

"Это заявление направлено лишь на то, чтобы вселить надежду в покупателей и повлиять на психологию рынка", - отметили в иранском нефтяном ведомстве.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США выдало лицензию, разрешающую доставку и продажу иранской нефти и нефтепродуктов, уже погруженных на суда. Согласно документу, допускаются все операции, необходимые для продажи, транспортировки и разгрузки сырой нефти или нефтепродуктов, загруженных на любое судно не позднее 00:01 по восточному летнему времени 20 марта. Лицензия будет действовать до 19 апреля.