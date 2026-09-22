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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Иран отверг обвинения США в росте цен на топливо

    В регионе
    • 22 сентября, 2026
    • 08:43
    Иран отверг обвинения США в росте цен на топливо

    Тегеран отверг утверждения США о том, что именно Иран несет ответственность за рост цен на топливо.

    Как сообщает Report, об этом представитель МИД Ирана Исмаил Багаи написал на своей странице в социальной сети X.

    "Американские чиновники обвиняют Иран в росте цен на топливо, словно общество настолько быстро забывает, кто на самом деле начал агрессивную войну и чьи действия привели к кризису, который стал причиной закрытия Ормузского пролива и нарушений в торговом судоходстве", - заявил Багаи.

    Представитель МИД Ирана отметил, что аналогичную тактику использовал Адольф Гитлер после нападения Германии на Польшу, ставшего причиной начала Второй мировой войны.

    Он подчеркнул, что Иран не является виновником происходящего, а сам подвергся агрессии.

    МИД Ирана Исмаил Багаи Эскалация на Ближнем Востоке
    Bəqai ABŞ-nin İrana hücumu ilə İkinci Dünya müharibəsinin başlaması arasında analogiya aparıb

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