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    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Bəqai ABŞ-nin İrana hücumu ilə İkinci Dünya müharibəsinin başlaması arasında analogiya aparıb

    Region
    • 22 sentyabr, 2026
    • 08:38
    Bəqai ABŞ-nin İrana hücumu ilə İkinci Dünya müharibəsinin başlaması arasında analogiya aparıb

    Rəsmi Tehran yanacağın bahalaşmasının İranın günahı olduğuna dair ABŞ-nin iddialarına qarşı çıxıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) sözçüsü İsmayıl Bəqai "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    "ABŞ rəsmiləri yanacağın qiymətlərinin artmasında İranı günahlandırırlar, sanki ictimaiyyətin yaddaşı təcavüzkar müharibəni, əslində, kimin başlatdığını, Hörmüz boğazının bağlanmasına və ticarət gəmiçiliyinin pozulmasına gətirib çıxaran böhranı kimin hərəkətlərinin yaratdığını unudacaq qədər qısadır", - Bəqai bildirib.

    XİN rəsmisi analoji taktikanın İkinci Dünya müharibəsinin başlamasına səbəb olan Almaniyanın Polşaya hücumu zamanı Adolf Hitler tərəfindən istifadə olunduğunu xatırladıb. O, İranın günahkar yox, qruban olduğuna diqqət çəkib.

    İsmayıl Bəqai İran XİN İkinci Dünya müharibəsi
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