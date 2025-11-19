Иран освободил танкер Talara с 21 членом экипажа

Иран освободил нефтяной танкер Talara под флагом Маршалловых Островов со всеми 21 членом экипажа на борту.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AP.

Согласно информации, базирующаяся на Кипре компания Columbia Ship management сообщила, что экипаж "находится в безопасности и в хорошем расположении духа".

"Мы уведомили их семьи, и теперь судно может продолжить работу в обычном режиме", - сообщили в компании.

В заявлении также говорится, что "никаких обвинений в адрес судна, его экипажа, а также менеджеров и владельцев предъявлено не было".

Напомним, что 14 ноября Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) перехватил нефтяной танкер Talara под флагом Маршалловых Островов и направил его в иранские воды.