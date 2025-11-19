İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İran "Talara" tankerini və ekipajın 21 üzvünü azad edib

    Region
    • 19 noyabr, 2025
    • 13:37
    İran Talara tankerini və ekipajın 21 üzvünü azad edib

    İran Marşall Adaları bayrağı altında üzən "Talara" neft tankerini və onun göyərtəsindəki ekipajın 21 üzvünü azad edib.

    Bu barədə "Report" AP-yə istinadən bildirir.

    Məlumata görə, Kiprdə yerləşən "Columbia Ship Management" şirkəti ekipaj qzvləri üçün təhlükənin olmadığını bəyan edib.

    "Biz onların ailələrinə məlumat vermişik və indi gəmi normal rejimdə işini davam etdirə bilər", - şirkətdən bildirilib.

    Açıqlamada həmçinin qeyd olunub ki, gəmi, onun ekipajı, eləcə də menecerlər və sahiblərinə qarşı heç bir ittiham irəli sürülməyib.

    Xatırladaq ki, noyabrın 14-də İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Marşall Adaları bayrağı altında üzən "Talara" neft tankerini ələ keçirərək İran sularına yönəldib.

    İran tanker SEPAH
    Иран освободил танкер Talara с 21 членом экипажа

