Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    СМИ: КСИР задержал нефтяной танкер Talara и увел его в иранские воды

    Другие страны
    • 14 ноября, 2025
    • 15:27
    СМИ: КСИР задержал нефтяной танкер Talara и увел его в иранские воды

    Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) перехватил нефтяной танкер Talara под флагом Маршалловых Островов и направил его в иранские воды.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщили источники в береговой охране.

    Согласно информации, танкер ранее находился у берегов Объединенных Арабских Эмиратов и перевозил груз высокосернистого газойля через Индийский океан в Сингапур.

    "Связь была потеряна около 08:22 по местному времени в пятницу примерно в 20 морских милях от побережья Хор-Факкана, Объединенные Арабские Эмираты", - говорится в заявлении управляющей судном компании Columbia Shipmanagement.

    Менеджер судна заявил, что связь с экипажем потеряна. Судно принадлежит кипрской компании Pasha Finance.

    КСИР Иран танкер перехват Talara

    Последние новости

    15:44

    Более 4 600 освобожденных из мест заключения лиц получили единовременные пособия

    Социальная защита
    15:42

    Промпроизводство в Азербайджане сократилось на 1,2%

    Промышленность
    15:36

    Производственная авария на заводе "Азерсилах" в Ширване: погиб сотрудник предприятия

    Происшествия
    15:29

    Добыча товарного газа в Азербайджане выросла почти на 2%

    Энергетика
    15:28

    Бахтияр Асланбейли: BP ведет переговоры о расширении деятельности в Азербайджане

    Энергетика
    15:27

    СМИ: КСИР задержал нефтяной танкер Talara и увел его в иранские воды

    Другие страны
    15:25

    Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 1,3%

    Финансы
    15:24

    Названо число безработных в Азербайджане

    Социальная защита
    15:23

    В Азербайджане за 9 месяцев родились 72,2 тыс. младенцев

    Внутренняя политика
    Лента новостей