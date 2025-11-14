СМИ: КСИР задержал нефтяной танкер Talara и увел его в иранские воды

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) перехватил нефтяной танкер Talara под флагом Маршалловых Островов и направил его в иранские воды.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщили источники в береговой охране.

Согласно информации, танкер ранее находился у берегов Объединенных Арабских Эмиратов и перевозил груз высокосернистого газойля через Индийский океан в Сингапур.

"Связь была потеряна около 08:22 по местному времени в пятницу примерно в 20 морских милях от побережья Хор-Факкана, Объединенные Арабские Эмираты", - говорится в заявлении управляющей судном компании Columbia Shipmanagement.

Менеджер судна заявил, что связь с экипажем потеряна. Судно принадлежит кипрской компании Pasha Finance.