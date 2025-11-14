СМИ: КСИР задержал нефтяной танкер Talara и увел его в иранские воды
Другие страны
- 14 ноября, 2025
- 15:27
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) перехватил нефтяной танкер Talara под флагом Маршалловых Островов и направил его в иранские воды.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщили источники в береговой охране.
Согласно информации, танкер ранее находился у берегов Объединенных Арабских Эмиратов и перевозил груз высокосернистого газойля через Индийский океан в Сингапур.
"Связь была потеряна около 08:22 по местному времени в пятницу примерно в 20 морских милях от побережья Хор-Факкана, Объединенные Арабские Эмираты", - говорится в заявлении управляющей судном компании Columbia Shipmanagement.
Менеджер судна заявил, что связь с экипажем потеряна. Судно принадлежит кипрской компании Pasha Finance.
Последние новости
15:44
Более 4 600 освобожденных из мест заключения лиц получили единовременные пособияСоциальная защита
15:42
Промпроизводство в Азербайджане сократилось на 1,2%Промышленность
15:36
Производственная авария на заводе "Азерсилах" в Ширване: погиб сотрудник предприятияПроисшествия
15:29
Добыча товарного газа в Азербайджане выросла почти на 2%Энергетика
15:28
Бахтияр Асланбейли: BP ведет переговоры о расширении деятельности в АзербайджанеЭнергетика
15:27
СМИ: КСИР задержал нефтяной танкер Talara и увел его в иранские водыДругие страны
15:25
Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 1,3%Финансы
15:24
Названо число безработных в АзербайджанеСоциальная защита
15:23