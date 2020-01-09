​Иран опубликовал первые результаты расследования крушения Boeing

Разбившийся в Тегеране украинский самолет Boeing 737-800 загорелся еще до столкновения с землей.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в отчете организации гражданской авиации Ирана.

"Самолет загорелся в воздухе. По сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу", — говорится в документе.

Как считают в организации гражданской авиации, траектория полета лайнера указывает на то, что после появления неполадки экипаж развернул самолет обратно, в сторону аэропорта. При этом пилоты не сообщали о возникновении внештатной ситуации на борту.