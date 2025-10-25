В Иране объявлен банкротом один из крупнейших банков страны

Один из крупнейших банков Ирана - Ayandeh объявил себя банкротом, его активы перешли в собственность государства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ISNA.

Согласно информации, основанный в 2012 году банк Ayandeh имел сеть из 260 отделений по всей стране, где работали 4 тыс. человек. Однако в последнее время он оказался в затруднительном положении из-за долгов: накопленные убытки составили около $5,2 млрд, а долги составили около $2,9 млрд.

Однако после 13 лет деятельности и более десяти лет попыток реструктуризации, банк официально объявил себя банкротом в начале месяца. Все его активы, депозиты и отделения были переданы Национальному банку Ирана.

Издание отмечает, что на Ayandeh приходилось 42% всей неплатежеспособности банковской системы страны. Таким образом, он получил титул "гиганта неплатежеспособных банков".

Основной причиной финансовых проблем банка называют выплаты нестандартно высоких процентов, превышающих средние показатели банковской сети. Ayandeh выплачивал проценты по предыдущим вкладам, привлекая новые депозиты, и этот порочный круг в конечном итоге привел к кризису.

Представитель Центрального банка Ирана Хамидреза Ганиабади подствердил ИРНА, что причиной банкротства стали долги.

Банк Ayandeh стоял за такими роскошными проектами, как огромный торговый комплекс Iran Mall в Тегеране.

СМИ отмечают, помимо Ayandeh, с трудностями столкнулись еще пять банков - Sarmayeh, Day, Sepah, Iran Zamin и Melal.