İranın ən böyük banklarından biri müflis elan edilib
- 25 oktyabr, 2025
- 17:42
İranın ən böyük banklarından biri olan "Ayandeh Bank" özünü müflis elan edib, onun aktivləri dövlətin mülkiyyətinə keçib.
Bu barədə "Report" ISNA-ya istinadən məlumat verir.
Məlumata görə, 2012-ci ildə təsis edilən "Ayandah Bank"ın İran daxilində 260 filialı var idi və orada 4 min nəfər çalışırdı. Lakin son vaxtlar bank borc səbəbindən çətin vəziyyətə düşüb: yığılmış itkilər təxminən 5,2 milyard ABŞ dollarına, borclar isə təxminən 2,9 milyard ABŞ dollarına çatıb.
Lakin 13 illik fəaliyyətdən və 10 ildən çox davam edən restrukturizasiya cəhdlərindən sonra bank yalnız bu ay rəsmi olaraq özünü müflis elan edib. Bütün aktivləri, depozitləri və filialları İran Milli Bankına verilib.
Nəşr yazır ki, ölkənin bank sistemindəki bütün qeyri-ödəniş qabiliyyətli ödəmələrin 42%-i "Ayandah Bank"ın payına düşür və bununla da o, "qeyri-ödəniş qabiliyyətli nəhəng" tituluna yiyələnib.
Bankın maliyyə problemlərinin əsas səbəbinin bank şəbəkəsi üçün orta göstəricini aşan qeyri-adi dərəcədə yüksək faiz dərəcələrinin ödənilməsi olduğu deyilir. "Ayandah Bank" yeni əmanətlər cəlb edərkən əvvəlki əmanətlər üzrə faiz ödəyib və bu pis dövr sonda böhrana səbəb olub.
İran Mərkəzi Bankının nümayəndəsi Həmidrza Qəniabadi IRNA-ya açıqlamasında iflasın səbəbinin borc olduğunu təsdiqləyib.
KİV yazır ki, "Ayandeh bank"dan əlavə, daha beş bank – "Sarmayeh", "Day", "Sepah", "Iran Zamin" və "Melal" da çətinliklərlə üzləşib.