    Иран обратился к странам ООН с призывом в связи с Ормузским проливом

    • 06 мая, 2026
    • 22:17
    Иран обратился к странам ООН с призывом в связи с Ормузским проливом

    Иран призывает все государства - члены Организации Объединенных Наций проявить справедливый подход и не поддерживать в Совете Безопасности ООН проект резолюции США, связанный с судоходством в Ормузском проливе.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении постоянного представительства Ирана при организации.

    "Единственный возможный путь решения проблемы Ормузского пролива очевиден: положить конец войне, снять морскую блокаду и восстановить нормальный проход судов. Вместо того чтобы решать кризис, США под предлогом "свободы судоходства" продвигают в Совете Безопасности ООН новый ущербный и политически мотивированный проект резолюции, чтобы продвинуть свою политическую повестку и легализовать незаконные действия. Иран призывает государства-члены действовать не под давлением, а на основе логики, справедливости и принципов, отклонить проект резолюции и воздержаться от его поддержки или совместных действий", - говорится в сообщении.

    В начале апреля предложенная Бахрейном резолюция по Ормузскому проливу была отклонена Советом Безопасности ООН. Одиннадцать членов Совета Безопасности проголосовали за, Россия и Китай - против, Пакистан и Колумбия воздержались.

    5 мая США представили в Совет Безопасности ООН проект резолюции, направленный на защиту свободы навигации в Ормузском проливе в целях противодействия угрозе, исходящей от Ирана.

    İran BMT ölkələrinə Hörmüz boğazı ilə bağlı çağırış edib
    Iran urges UN members not to back US draft resolution on Hormuz

