Иран обратился к странам ООН с призывом в связи с Ормузским проливом

Иран призывает все государства - члены Организации Объединенных Наций проявить справедливый подход и не поддерживать в Совете Безопасности ООН проект резолюции США, связанный с судоходством в Ормузском проливе.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении постоянного представительства Ирана при организации.

"Единственный возможный путь решения проблемы Ормузского пролива очевиден: положить конец войне, снять морскую блокаду и восстановить нормальный проход судов. Вместо того чтобы решать кризис, США под предлогом "свободы судоходства" продвигают в Совете Безопасности ООН новый ущербный и политически мотивированный проект резолюции, чтобы продвинуть свою политическую повестку и легализовать незаконные действия. Иран призывает государства-члены действовать не под давлением, а на основе логики, справедливости и принципов, отклонить проект резолюции и воздержаться от его поддержки или совместных действий", - говорится в сообщении.

В начале апреля предложенная Бахрейном резолюция по Ормузскому проливу была отклонена Советом Безопасности ООН. Одиннадцать членов Совета Безопасности проголосовали за, Россия и Китай - против, Пакистан и Колумбия воздержались.

5 мая США представили в Совет Безопасности ООН проект резолюции, направленный на защиту свободы навигации в Ормузском проливе в целях противодействия угрозе, исходящей от Ирана.