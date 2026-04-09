Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Хаменеи: Иран не откажется от своих прав и потребует компенсацию за ущерб

    В регионе
    • 09 апреля, 2026
    • 22:13
    Хаменеи: Иран не откажется от своих прав и потребует компенсацию за ущерб

    Иран не стремится к войне, однако не откажется от своих прав.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном государственным телевидением Ирана от имени Верховного лидера Моджтабы Хаменеи.

    "Иран не стремится к войне, но не откажется от своих прав", - отмечается в заявлении, обнародованном спустя 40 дней после смерти прежнего Верховного лидера страны Али Хаменеи.

    Кроме того, Хаменеи заявил, что Тегеран намерен потребовать компенсацию за ущерб, причиненный в ходе боевых действий, а также вывести управление Ормузским проливом на новый уровень.

    "Мы обязательно потребуем компенсацию за каждое нанесенное повреждение, за кровь наших мучеников и за увечья ветеранов этой войны, и непременно выведем управление Ормузским проливом на новый уровень", - говорится в заявлении, распространенном агентством Tasnim.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных лиц. После этого Иран начал наносить удары по целям в Израиле, а также по объектам США и их союзников в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.

    Кроме того, в ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня. В Тегеране заявили, что в этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами и с учетом технических ограничений.

    Моджтаба Хаменеи Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    Xamenei: İran müharibəyə can atmır

    Последние новости

    Лента новостей