Иран назначил послов в Армению и Грузию

Иран назначил своих послов в Армению и Грузию - Халила Ширгулами и Али Моджани.

Как передает Report со ссылкой на IRNA, их представил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе совещания по экономическим вопросам провинции Восточный Азербайджан.

По словам главы МИД, Ширгулами в ближайшее время отправится в Армению.

Отметим, что Ширгулами сейчас является заместителем директора по исследованиям и разработкам в Центре политических и международных исследований МИД Ирана.