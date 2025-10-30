Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Иран назначил послов в Армению и Грузию

    • 30 октября, 2025
    • 16:52
    Иран назначил своих послов в Армению и Грузию - Халила Ширгулами и Али Моджани.

    Как передает Report со ссылкой на IRNA, их представил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе совещания по экономическим вопросам провинции Восточный Азербайджан.

    По словам главы МИД, Ширгулами в ближайшее время отправится в Армению.

    Отметим, что Ширгулами сейчас является заместителем директора по исследованиям и разработкам в Центре политических и международных исследований МИД Ирана.

    İran Ermənistana və Gürcüstana səfirlər təyin edib
    Iran appoints new ambassadors to Armenia, Georgia

    Лента новостей