Иран назначил послов в Армению и Грузию
В регионе
- 30 октября, 2025
- 16:52
Иран назначил своих послов в Армению и Грузию - Халила Ширгулами и Али Моджани.
Как передает Report со ссылкой на IRNA, их представил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе совещания по экономическим вопросам провинции Восточный Азербайджан.
По словам главы МИД, Ширгулами в ближайшее время отправится в Армению.
Отметим, что Ширгулами сейчас является заместителем директора по исследованиям и разработкам в Центре политических и международных исследований МИД Ирана.
Последние новости
17:51
Фото
Али Асадов встретился с председателем Федерального национального совета ОАЭВнешняя политика
17:50
В Газахском и Гусарском районах 17 га земли передадут для госнуждИнфраструктура
17:47
В Польше обстреляли здание школыДругие страны
17:44
Неформальный саммит ОТГ пройдет в Казахстане следующей веснойВнешняя политика
17:38
Фото
АПБА выявило нарушения в партии импортных турецких фисташекВнутренняя политика
17:35
Блэкмен: Лондон и Баку расширят партнерство в сферах обороны и кибербезопасностиАрмия
17:33
Кабмин утвердил правила работы портала для высококвалифицированных мигрантовВнутренняя политика
17:33
Фото
Азербайджан укрепляет информационную безопасность в финансовом сектореФинансы
17:31