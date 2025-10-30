İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Region
    • 30 oktyabr, 2025
    • 16:58
    İran Ermənistana və Gürcüstana səfirlər təyin edib

    İran Ermənistana və Gürcüstana yeni səfirlər - Xəlil Şirqulami və Əli Mocanini təyin edib.

    "Report"un IRNA-ya istinadən məlumatına görə, onları İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi Şərqi Azərbaycan əyalətinin iqtisadi məsələlərinə dair müşavirə zamanı təqdim edib.

    Иран назначил послов в Армению и Грузию
    Iran appoints new ambassadors to Armenia, Georgia

