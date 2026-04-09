Иран настаивает на закреплении прекращения войны резолюцией Совбеза ООН
- 09 апреля, 2026
- 16:44
Иран настаивает, что прекращение войны должно быть закреплено резолюцией Совбеза ООН.
Как передает Report, об этом заявил ТАСС высокопоставленный иранский источник перед переговорами в Исламабаде.
"Если прекращение войны не будет закреплено в резолюции Совета Безопасности ООН на основе выдвинутых нами условий, мы полностью готовы возобновить боевые действия против США и Израиля - так же, как мы это делали в течение последних 40 дней, и с еще большей интенсивностью", - сказал источник.
