Иран настаивает на закреплении прекращения войны резолюцией Совбеза ООН

Иран настаивает, что прекращение войны должно быть закреплено резолюцией Совбеза ООН.

Как передает Report, об этом заявил ТАСС высокопоставленный иранский источник перед переговорами в Исламабаде.

"Если прекращение войны не будет закреплено в резолюции Совета Безопасности ООН на основе выдвинутых нами условий, мы полностью готовы возобновить боевые действия против США и Израиля - так же, как мы это делали в течение последних 40 дней, и с еще большей интенсивностью", - сказал источник.