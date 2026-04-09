    Иран настаивает на закреплении прекращения войны резолюцией Совбеза ООН

    • 09 апреля, 2026
    • 16:44
    Иран настаивает на закреплении прекращения войны резолюцией Совбеза ООН

    Иран настаивает, что прекращение войны должно быть закреплено резолюцией Совбеза ООН.

    Как передает Report, об этом заявил ТАСС высокопоставленный иранский источник перед переговорами в Исламабаде.

    "Если прекращение войны не будет закреплено в резолюции Совета Безопасности ООН на основе выдвинутых нами условий, мы полностью готовы возобновить боевые действия против США и Израиля - так же, как мы это делали в течение последних 40 дней, и с еще большей интенсивностью", - сказал источник.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Совбез ООН Переговоры между США и Ираном
    İranın tələbi: Şərtlərimiz qəbul edilməsə, döyüş əməliyyatlarını intensivliklə bərpa edəcəyik
    Iran demands that ceasefire be enshrined in UN Security Council resolution

