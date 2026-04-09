    İranın tələbi: Şərtlərimiz qəbul edilməsə, döyüş əməliyyatlarını intensivliklə bərpa edəcəyik

    Region
    • 09 aprel, 2026
    • 16:57
    İranın tələbi: Şərtlərimiz qəbul edilməsə, döyüş əməliyyatlarını intensivliklə bərpa edəcəyik

    İran müharibənin dayandırılmasının BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi ilə təsbit edilməsini tələb edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İslamabaddakı danışıqlar ərəfəsində yüksək rütbəli İran mənbəyi "TASS"a deyib.

    "Əgər müharibənin dayandırılması bizim irəli sürdüyümüz şərtlər əsasında BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsində təsbit edilməsə, biz ABŞ və İsrailə qarşı döyüş əməliyyatlarını bərpa etməyə tam hazırıq - son 40 gün ərzində etdiyimiz kimi və daha böyük intensivliklə", - mənbə bildirib.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı BMT Təhlükəsizlik Şurası
    Иран настаивает на закреплении прекращения войны резолюцией Совбеза ООН
    Iran demands that ceasefire be enshrined in UN Security Council resolution

