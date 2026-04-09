İranın tələbi: Şərtlərimiz qəbul edilməsə, döyüş əməliyyatlarını intensivliklə bərpa edəcəyik
Region
- 09 aprel, 2026
- 16:57
İran müharibənin dayandırılmasının BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi ilə təsbit edilməsini tələb edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İslamabaddakı danışıqlar ərəfəsində yüksək rütbəli İran mənbəyi "TASS"a deyib.
"Əgər müharibənin dayandırılması bizim irəli sürdüyümüz şərtlər əsasında BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsində təsbit edilməsə, biz ABŞ və İsrailə qarşı döyüş əməliyyatlarını bərpa etməyə tam hazırıq - son 40 gün ərzində etdiyimiz kimi və daha böyük intensivliklə", - mənbə bildirib.
18:03
Elnur Çodarov Norveçin "Valerenqa" klubunda təcrübə proqramında iştirak edirDigər
17:55
Foto
Qazaxıstanın mədəniyyət və informasiya nazirinin müavini "Report"un fəaliyyəti ilə tanış olubMedia
17:53
Media: İran və ABŞ arasında danışıqlar aprelin 11-də keçirilə bilərDigər ölkələr
17:52
Nəvaf Salam: Livan İsrailin hücumuna görə BMT TŞ-yə şikayət edəcəkDigər ölkələr
17:39
"Atəşgah Həyat Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıbMaliyyə
17:39
WUF13-ə hazırlıq çərçivəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti monitorinq ediləcəkİnfrastruktur
17:36
Cəlal Qasımov: "Kapital bazarı məhduddur və özəl emitentlərin sayı azdır"Biznes
17:28
Amina Abdellatif: "Avropa çempionatında qadın cüdoçulardan gözləntilər böyükdür"Fərdi
17:27