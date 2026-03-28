    Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

    • 28 марта, 2026
    Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

    Вопрос о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, NPT - Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons) внесен в повестку дня Ирана.

    Как сообщает Report, об этом агентству Tasnim заявили в парламенте Ирана.

    "Некоторые профильные структуры в Иране, в том числе парламент, в срочном порядке рассматривают вопрос выхода из договора, и укрепляется убеждение, что у страны нет никаких причин оставаться в этом соглашении", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что согласно документу, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно обеспечивать и поддерживать условия для защиты права Ирана на использование мирных ядерных технологий и соответствующего оборудования:

    "Однако когда глава агентства Рафаэль Гросси косвенно подталкивает противника к применению ядерного оружия против иранских объектов, а США и Израиль наносят удары по объектам Ирана без каких-либо препятствий и осуждения со стороны МАГАТЭ, не остается никаких оснований для сохранения участия в договоре".

    Подчеркивается, что выход из ДНЯО не означает курс на создание ядерного оружия, а, напротив, направлен на пресечение продолжающейся разведывательной деятельности США и Израиля.

    Отметим, что ДНЯО - это международный договор, направленный на предотвращение распространения ядерного оружия, содействие использованию ядерной энергии в мирных целях и продвижение процесса ядерного разоружения. Договор был подписан в 1968 году и вступил в силу в 1970 году. Его цель - не допустить получения ядерного оружия государствами, не обладающими им, побуждать ядерные державы к шагам в направлении разоружения, а также признавать право на мирное использование ядерной энергии.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Договор о нераспространении ядерного оружия Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)
    İran "Nüvə silahının yayılmaması haqqında" müqavilədən çıxa bilər
    Iran may withdraw from Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons
