Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

Вопрос о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, NPT - Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons) внесен в повестку дня Ирана.

Как сообщает Report, об этом агентству Tasnim заявили в парламенте Ирана.

"Некоторые профильные структуры в Иране, в том числе парламент, в срочном порядке рассматривают вопрос выхода из договора, и укрепляется убеждение, что у страны нет никаких причин оставаться в этом соглашении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно документу, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно обеспечивать и поддерживать условия для защиты права Ирана на использование мирных ядерных технологий и соответствующего оборудования:

"Однако когда глава агентства Рафаэль Гросси косвенно подталкивает противника к применению ядерного оружия против иранских объектов, а США и Израиль наносят удары по объектам Ирана без каких-либо препятствий и осуждения со стороны МАГАТЭ, не остается никаких оснований для сохранения участия в договоре".

Подчеркивается, что выход из ДНЯО не означает курс на создание ядерного оружия, а, напротив, направлен на пресечение продолжающейся разведывательной деятельности США и Израиля.

Отметим, что ДНЯО - это международный договор, направленный на предотвращение распространения ядерного оружия, содействие использованию ядерной энергии в мирных целях и продвижение процесса ядерного разоружения. Договор был подписан в 1968 году и вступил в силу в 1970 году. Его цель - не допустить получения ядерного оружия государствами, не обладающими им, побуждать ядерные державы к шагам в направлении разоружения, а также признавать право на мирное использование ядерной энергии.