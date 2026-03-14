    Иран может ввести плату в юанях за проход через Ормузский пролив

    • 14 марта, 2026
    • 12:05
    Иран может ввести плату в юанях за проход через Ормузский пролив

    Иран рассматривает возможность разрешить ограниченному числу нефтяных танкеров проходить через Ормузский пролив при переходе на расчеты в юанях.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

    После начала военной операции США и Израиля 28 февраля Иран ограничил движение по Ормузскому проливу и стал атаковать суда, которые пытаются пересечь морской коридор.

    По данным Financial Times, несколько европейских стран, включая Францию и Италию, начали переговоры с Ираном о гарантиях безопасного прохода их судов через пролив.

    İran Hörmüz boğazından keçid üçün yuanla ödəniş tətbiq edə bilər
