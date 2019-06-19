Иран изучает возможность укрепления системы ПВО за счет зарубежного потенциала, но пока считает угрозы своей безопасности показными.

Как передает Report, об этом РИА "Новости" заявил секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

"Иран всегда имел обширное сотрудничество с Россией в оборонной сфере и в сфере безопасности. Если оценки оборонного сектора Ирана покажут необходимость в С-400, то поступим, как это сделали с С-300, обязательно будем вести переговоры и принимать решение вместе с российскими друзьями", - заявил он, добавив, что в данный момент реальной угрозы для страны нет.

По его словам, угрозы в адрес Ирана имеют показной характер.

Он также подчеркнул, что Иран надеется, что другие участники СВПД будут следовать своим обязательствам, в ином случае Тегеран в рамках законных механизмов, предусмотренных СВПД, будет сокращать свои обязательства.

Ранее в Иране объявили, что намерены превысить предусмотренный ядерный сделкой потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.