Иран сокращает свои обязательства по ядерной сделке

Иран в конце июня превысит предусмотренный ядерной сделкой потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди в эфире государственного телевидения.

"С сегодняшнего дня начинается преодоление потолка хранения обогащенного урана в 300 килограммов, которое будет 10 дней, иными словами, 27 июня, мы преодолеем этот потолок", - сказал представитель организации.

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) предполагает, что Иран должен продавать в другие страны излишки обогащенного урана, если его объемы превышают 300 кг.

Отметим, что Иран ранее объявил о приостановке выполнения ряда соглашений по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе от 2015 года из-за действий США.

Напомним, что в прошлом году США объявили о выходе из ядерной сделки с Ираном, аргументировав это тем, что Тегеран "продолжает разработку ядерного оружия", что нарушает соглашение.