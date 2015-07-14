​Иран и МАГАТЭ подписали дорожную карту

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Тегеран и МАГАТЭ подписали дорожную карту, в рамках которой должны быть урегулированы все вопросы и разногласия по иранской ядерной программе, сообщает Report cо ссылкой на Reuters.

"Шестерка" международных посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия) и Иран согласовали совместный комплексный план действий по окончательному урегулированию ядерного вопроса.

По данным "Интерфакса", документ насчитывает 17 страниц, к нему подготовлены пять приложений, которые регулируют процедуру снятия санкций и сотрудничество в области мирного атома.

Так, Иран обязуется не обогащать уран свыше 3,67 процента на протяжении 5 лет и преобразовать завод Фордо в технологический центр. В обмен на это с Тегерана будут сняты санкции, при этом документ предусматривает механизм их обратного введения в том случае, если Иран не выполнит своих обязательств. Соглашение вступит в силу через 90 дней после одобрения в СБ ООН.