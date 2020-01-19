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Иран еще не принял решения об отправке черных ящиков украинского лайнера за границу

Иран еще не принял решения об отправке черных ящиков украинского лайне

Иран самостоятельно расшифровывает бортовые самописцы разбившегося украинского лайнера и еще не принял окончательного решения об их отправке за границу. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

По его словам, которые приводит агентство IRNA, "в настоящее время иранские эксперты изучают черный ящик потерпевшего крушение украинского самолета". 

Резайефара добавил, что "пока не принято решение отправить их в другую страну".

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