    • 24 апреля, 2026
    • 13:17
    Международный аэропорт Тегерана возобновит работу с 25 апреля

    Международный аэропорт имени имама Хомейни в Тегеране возобновит работу с 25 апреля.

    Как передает Report, об этом сообщают иранские медиа со ссылкой на заявление аэропорта.

    Отмечается, что первые рейсы из Тегерана будут выполнены в Стамбул и Маскат.

    Напомним, что воздушное сообщение на территории Ирана было прекращено после начала военного конфликта Соединенных Штатов и Израиля против страны 28 февраля. Позднее власти Ирана приняли решение о частичном возобновлении авиарейсов из ключевых аэропортов страны. 18 апреля из Омана в Иран вылетел первый пассажирский самолет после объявления о частичном открытии воздушного пространства Исламской Республики.

    Tehran aeroportu aprelin 25-dən fəaliyyətini bərpa edəcək
    Iran to resume international flights on April 25 amid ceasefire

