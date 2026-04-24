Международный аэропорт Тегерана возобновит работу с 25 апреля
В регионе
- 24 апреля, 2026
- 13:17
Международный аэропорт имени имама Хомейни в Тегеране возобновит работу с 25 апреля.
Как передает Report, об этом сообщают иранские медиа со ссылкой на заявление аэропорта.
Отмечается, что первые рейсы из Тегерана будут выполнены в Стамбул и Маскат.
Напомним, что воздушное сообщение на территории Ирана было прекращено после начала военного конфликта Соединенных Штатов и Израиля против страны 28 февраля. Позднее власти Ирана приняли решение о частичном возобновлении авиарейсов из ключевых аэропортов страны. 18 апреля из Омана в Иран вылетел первый пассажирский самолет после объявления о частичном открытии воздушного пространства Исламской Республики.
Последние новости
