Иран будет пропускать через Ормузский пролив не более 15 судов в день
- 09 апреля, 2026
- 16:34
Иран по соглашению о прекращении огня будет пропускать через Ормузский пролив не более 15 судов в день.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
"В условиях действующего режима прекращения огня через Ормузский пролив разрешено проходить не более 15 судам в день. Это движение строго зависит от согласия Ирана и соблюдения конкретного протокола. Эта новая нормативно-правовая база, действующая под наблюдением Корпуса стражей исламской революции, была официально доведена до сведения сторон в регионе. Возврата к довоенному статусу-кво не будет", - сказал источник.
