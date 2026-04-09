    Иран будет пропускать через Ормузский пролив не более 15 судов в день

    Иран по соглашению о прекращении огня будет пропускать через Ормузский пролив не более 15 судов в день.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

    "В условиях действующего режима прекращения огня через Ормузский пролив разрешено проходить не более 15 судам в день. Это движение строго зависит от согласия Ирана и соблюдения конкретного протокола. Эта новая нормативно-правовая база, действующая под наблюдением Корпуса стражей исламской революции, была официально доведена до сведения сторон в регионе. Возврата к довоенному статусу-кво не будет", - сказал источник.

    İran Hörmüz boğazında sutkada 15 gəmi limiti tətbiq edəcək
    Iran limits Strait of Hormuz traffic to 15 ships per day

