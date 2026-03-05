Иран атаковал Нахчыван дронами, Азербайджан оставляет за собой право на ответные действия - ОБОБЩЕНИЕ

Сегодня Иран совершил запуск беспилотных летательных аппаратов по территории Нахчыванской Автономной Республики в Азербайджане.

Как сообщает Report, один из дронов упал и взорвался в здании терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - вблизи школы в селе Шекерабад Бабекского района. По данным Министерства здравоохранения НАР, в результате атаки беспилотников пострадали четыре гражданских лица.

После инцидента Министерство иностранных дел Азербайджана незамедлительно вызвало посла Ирана в Баку Моджтабу Демирчилу, выразив решительный протест и потребовав разъяснений. В ведомстве подчеркнули, что действия Ирана нарушают нормы международного права и способствуют росту напряженности в регионе. Баку также потребовал от Тегерана в кратчайшие сроки предоставить официальные объяснения и принять меры для недопущения подобных случаев в будущем. Кроме этого, Министерство иностранных дел заявило, что Азербайджан оставляет за собой право на ответные меры.

В связи с инцидентом с заявлением выступило и Министерство обороны Азербайджана. Ведомство сообщило, что изучает характеристики примененных Ираном БПЛА и готовит необходимые ответные действия для защиты гражданского населения. Минобороны Азербайджана решительно осудило атаки на гражданскую инфраструктуру, отметив, что они были совершены вооруженными силами Ирана без какой-либо военной необходимости.

Эти действия режима мулл фактически ставят под сомнение приверженность Тегерана принципам взаимного уважения и сотрудничества. И это в условиях, когда Азербайджан демонстрирует добрососедские отношения по отношению к Ирану. Напомним, что Азербайджан не предоставлял свою территорию для проведения каких-либо военных операций против Ирана, однако, несмотря на это, подвергся атаке с его стороны.

Международная реакция

На эти безответственные действия Ирана уже поступает международная реакция. В частности, МИДы Катара и Саудовской Аравии, стран которые за последние дни также пострадали от атак со стороны Ирана, осудили действия Тегерана и выразили свою поддержку Баку. МИД Саудовской Аравии назвал действия Ирана трусливыми и подчеркнул, что они являются нарушением международных норм и принципов.

С осуждением действий Ирана выступило и посольство Украины в Баку. Украинский посол Юрий Гусев заявил, что "иранские беспилотники давно стали инструментом террора".