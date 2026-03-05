İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    İranın Naxçıvana dron hücumu ilə bağlı hadisələrin gedişatı - Ümumiləşdirmə

    Hadisə
    • 05 mart, 2026
    • 14:53
    İranın Naxçıvana dron hücumu ilə bağlı hadisələrin gedişatı - Ümumiləşdirmə

    İran martın 5-də Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisinə dronla hücum edib.

    "Report" xatırladır ki, dronlardan biri Naxçıvan aeroportuna, digəri isə Şəkərabad kəndində məktəbin yaxınlığına düşüb.

    Hadisə nəticəsində dörd nəfər xəsarət alıb - iki nəfərə baş-beyin travması, digər iki nəfərə isə kürək nahiyəsinin küt travması diaqnozu qoyulub.

    Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi məsələ ilə bağlı bəyanat verərək bunun beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə zidd olduğunu və regionda gərginliyin artmasına xidmət etdiyini bəyan edib:

    "İran İslam Respublikası tərəfindən qısa müddət ərzində qeyd olunan məsələyə aydınlıq gətirilməsini, buna izahat verməsini və bu kimi halların gələcəkdə təkrarlanmaması üçün zəruri təxirəsalınmaz tədbirlər görməyi tələb edirik".

    Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi bəyan edib ki, baş vermiş hadisəyə görə məsuliyyət tam şəkildə İran İslam Respublikasının üzərinə düşür:

    "Müdafiə nazirliyi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin müdafiəsi, mülki şəxslərin və mülki infrastrukturun təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün zəruri cavab tədbirlərini hazırlayır və bu hücum aktları cavabsız qalmayacaq".

    Səudiyyə Ərəbistanı, Özbəkistan, Qətər xarici işlər nazirlikləri, Ukraynanın Azərbaycandakı səfirliyi İranın dron hücumunu kəskin pisləyib.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan heç vaxt öz ərazisindən İrana qarşı istifadə olunmasına icazə verməyib və bunu ən yüksək səviyyədə açıq bəyan edib. ABŞ və İsrailin İrana qarşı hərbi əməliyyatlarının ilk günündən rəsmi Bakı mehriban qonşuluq siyasətinə sadiq qalıb.

    Bununla İranın molla rejimi Azərbaycanın göstərdiyi qonşuluq münasibətlərinə baxmayaraq, özünün əsl mahiyyətini göstərib.

    İranın Naxçıvana dron hücumu ilə bağlı hadisələrin gedişatı - Ümumiləşdirmə
    İranın Naxçıvana dron hücumu ilə bağlı hadisələrin gedişatı - Ümumiləşdirmə
    İranın Naxçıvana dron hücumu ilə bağlı hadisələrin gedişatı - Ümumiləşdirmə
    İranın Naxçıvana dron hücumu ilə bağlı hadisələrin gedişatı - Ümumiləşdirmə
    İranın Naxçıvana dron hücumu ilə bağlı hadisələrin gedişatı - Ümumiləşdirmə
    İranın Naxçıvana dron hücumu ilə bağlı hadisələrin gedişatı - Ümumiləşdirmə

    Naxçıvan aeroportuna dron hücumu Azərbaycan İran Şəkərabad kəndi Naxçıvan aeroportu Xarici İşlər Nazirliyi
    Foto
    Иран атаковал Нахчыван дронами, Азербайджан оставляет за собой право на ответные действия - ОБОБЩЕНИЕ
    Foto
    Iran launches drone strikes on Nakhchivan; Azerbaijan signals right to retaliate - SUMMARY

    Son xəbərlər

    15:02

    Vaqif Cavadov Avropanın daha bir tanınmış klubunun düşərgəsinə yollanmağı planlaşdırır

    Futbol
    15:00

    V "TUSİ" İnkubasiya proqramına qeydiyyat davam edir

    Elm və təhsil
    14:57

    KİV: Fransa ABŞ-yə öz bazalarında qoşun yerləşdirməyə icazə verib

    Digər ölkələr
    14:54

    Özbəkistan İranın Naxçıvana zərbələrini qəbuledilməz hesab edir

    Xarici siyasət
    14:53
    Foto

    İranın Naxçıvana dron hücumu ilə bağlı hadisələrin gedişatı - Ümumiləşdirmə

    Hadisə
    14:47

    Dörd Avropa ölkəsi Kipr adasına hərbi dəniz qüvvələri yerləşdirmək qərarına gəlib

    Digər ölkələr
    14:45

    İranın Naxçıvana dron hücumu nəticəsində xəsarət alanların şəxsiyyəti məlum olub - YENİLƏNİB

    Sağlamlıq
    14:38

    YAP: İranın Naxçıvana dron hücumu xain təxribat cəhdidir

    Daxili siyasət
    14:35

    Nikita Simonov və Dəniz Əlizadə Bakıdakı Dünya Kubokunda finala yüksəliblər

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti