Иньяцио Кассис посетит Армению и Грузию
В регионе
- 12 октября, 2026
- 18:13
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Глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии и действующий председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис 14-16 октября посетит Армению и Грузию.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Швейцарии.
15 октября в Ереване Кассис встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой МИД Араратом Мирзояном. Стороны обсудят мирный процесс на Южном Кавказе и региональное сотрудничество.
16 октября в Тбилиси глава МИД Швейцарии проведет встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и главой МИД Макой Бочоришвили.
Визиты в Армению и Грузию станут второй частью региональной поездки Кассиса. С 3 по 5 августа он посетил Азербайджан и Туркменистан.
İqnasio Kassis Ermənistan və Gürcüstana səfər edəcək
Swiss foreign minister, OSCE chair to visit Armenia and Georgia
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