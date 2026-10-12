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    Иньяцио Кассис посетит Армению и Грузию

    В регионе
    • 12 октября, 2026
    • 18:13
    Иньяцио Кассис посетит Армению и Грузию

    Глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии и действующий председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис 14-16 октября посетит Армению и Грузию.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Швейцарии.

    15 октября в Ереване Кассис встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой МИД Араратом Мирзояном. Стороны обсудят мирный процесс на Южном Кавказе и региональное сотрудничество.

    16 октября в Тбилиси глава МИД Швейцарии проведет встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и главой МИД Макой Бочоришвили.

    Визиты в Армению и Грузию станут второй частью региональной поездки Кассиса. С 3 по 5 августа он посетил Азербайджан и Туркменистан.

    Иньяцио Кассис Швейцария Армения Грузия
    İqnasio Kassis Ermənistan və Gürcüstana səfər edəcək
    Swiss foreign minister, OSCE chair to visit Armenia and Georgia
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