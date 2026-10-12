Иньяцио Кассис посетит Армению и Грузию

Глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии и действующий председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис 14-16 октября посетит Армению и Грузию.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Швейцарии.

15 октября в Ереване Кассис встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой МИД Араратом Мирзояном. Стороны обсудят мирный процесс на Южном Кавказе и региональное сотрудничество.

16 октября в Тбилиси глава МИД Швейцарии проведет встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и главой МИД Макой Бочоришвили.

Визиты в Армению и Грузию станут второй частью региональной поездки Кассиса. С 3 по 5 августа он посетил Азербайджан и Туркменистан.