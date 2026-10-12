İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    İqnasio Kassis Ermənistan və Gürcüstana səfər edəcək

    Region
    • 12 oktyabr, 2026
    • 18:25
    İqnasio Kassis Ermənistan və Gürcüstana səfər edəcək

    İsveçrənin xarici işlər naziri və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İqnasio Kassis oktyabrın 14-16-da Ermənistan və Gürcüstana səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsveçrə Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) məlumatında bildirilib.

    Kassis oktyabrın 15-də İrəvanda Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan və XİN rəhbəri Ararat Mirzoyanla görüşəcək. Tərəflər Cənubi Qafqazda sülh prosesini və regional əməkdaşlığı müzakirə edəcəklər.

    İsveçrənin XİN rəhbəri oktyabrın 16-da Tbilisidə Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze və həmkarı Maka Boçorişvili ilə görüşlər keçirəcək.

    Ermənistan və Gürcüstana səfərlər Kassisin regional səfərinin ikinci hissəsidir. O, avqustun 3-dən 5-dək Azərbaycan və Türkmənistanda səfərdə olub.

    İqnasio Kassis İsveçrə Ermənistan Gürcüstan Cənubi Qafqaz
    Иньяцио Кассис посетит Армению и Грузию
    Swiss foreign minister, OSCE chair to visit Armenia and Georgia
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