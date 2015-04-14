Интерпол прекратил розыск экс-министра юстиции Грузии Адеишвили

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Главная прокуратура Грузии подтверждает, что Интерпол прекратил розыск экс-министра юстиции Грузии Зураба Адеишвили.

Reportсо ссылкой на Интерфакс сообщает, что в заявлении прокуратуры Грузии отмечается, что ведомство 9 апреля получило соответствующее уведомление от генерального секретариата Интерпола.

Интерпол мотивирует свое решение тем, что Адеишвили получил статус беженца в одном из государств. При этом в прокуратуре Грузии заявляют, что им не известно, о каком государстве идет речь, и что Интерпол не согласовывал свое решение с грузинской стороной.

Грузия обратилась к Интерполу с ходатайством о включении Адеишвили в розыск 10 января 2013 года, а в ноябре 2013 года экс-министр был внесен в розыск по красному циркуляру.

Против Адеишвили в Грузии возбуждено несколько дел. Он обвиняется в незаконном присвоении чужого имущества, а также в организации и участии в пытках.

После прихода к власти в Грузии в октябре 2012 года политического объединения "Грузинская мечта" Адеишвили, как сообщалось, находился в Венгрии, позднее - на Украине. На Украине экс-министр юстиции Грузии в качестве эксперта был включен в команду для разработки антикоррупционного законодательства.

Грузия требовала от Украины экстрадиции Адеишвили и бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили из этой страны. Киев отказался экстрадировать обоих бывших чиновников.