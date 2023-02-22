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Инспекторы МАГАТЭ прибыли в Иран

Инспекторы МАГАТЭ прибыли в Иран Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сейчас находятся в Тегеране.
В регионе
22 февраля 2023 г. 12:22
Инспекторы МАГАТЭ прибыли в Иран

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сейчас находятся в Тегеране.

Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.

"Представители МАГАТЭ находятся сейчас в Тегеране. Еще со вчерашнего дня ведутся переговоры, они посещают и осуществляют проверки наших ядерных объектов", - сказал Эслами.

Он отметил, что Тегеран не допустит сбоев в сотрудничестве с МАГАТЭ.

Организация информацию о визите своих сотрудников в Иран пока не комментировала.

Ранее стало известно, что Иран подверг критике МАГАТЭ за недостоверный доклад о нарушениях на одном из ядерных объектов. Эслами подчеркнул, что поведение генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси является неэтичным. До этого Великобритания, Германия, США и Франция призвали Иран к выполнению обязательств.

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