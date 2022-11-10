Индия поставит Армении 155-мм гаубицы

Индия поставит Армении 155-миллиметровые буксируемые гаубицы ATAGS собственного производства.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом пишет издание The Hindu.
Заказ получила частная компания Kalyani Strategic Systems Ltd, являющаяся дочерним предприятием компании Bharat Forge Ltd.
Издание со ссылкой на пресс-службу Kalyani Strategic Systems Ltd отмечает, что поставка гаубиц будет осуществляться в рамках индийской госпрограммы "Атаманирбхар Бхарат" в соответствии со стремлением Индии продвигать экспорт передовых военных платформ собственного производства.
Газета не уточняет страну-покупателя, однако по информации Business Standart, речь идет об Армении.
Отмечается, что это первый в истории Индии экспорт таких артиллерийских систем. Сумма контракта составляет 150 млн долларов, сделка будет осуществляться в течение трех лет.
В компании также поясняют, что артиллерийские орудия ATAGS имеют дальность поражения 48 км.
Ранее индийская компания Solar Group сообщила о заключении соглашения о покупке реактивных систем залпового огня Pinaka. К слову, первым покупателем этих РСЗО также станет Армения.