Объемы импорта нефтепродуктов в Грузию в январе снизился

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Импорт нефтепродуктов в Грузии в январе этого года снизился. Как сообщает Report со ссылкой на rosinvest.com, об этом говорится в заявлении Союза импортеров нефтепродуктов Грузии (СИНГ).

Импорт бензина составил 31,7 тыс. тонн, а дизтоплива - 33,6 тыс. тонн. В декабре прошлого года был достигнут годовой пик импорта нефтепродуктов. Тогда импорт бензина составил 38,4 тыс. тонн, а дизельного топлива - 68,5 тыс. тонн.

В прошлом году импорт нефтепродуктов вырос на 47,6 тыс. тонн и составил 903,5 тыс. тонн, по сравнению с 2013 годом.

Распределение импорта топлива по странам в 2014 г: Румыния - 302,6 тыс. тонн, что составляет 33,5% от всего импорта, Азербайджан - 239,7 тыс. тонн (26,5% ); Болгария - 139 тыс. тонн, (15,4%); Греция - 99,1 тыс. тонн (11% ); Россия - 51,9 тыс. тонн (5,7% ); Турция - 47,4 тыс. тонн (5,2% ); Израиль - 23,7 тыс. тонн (2,6% ) и другие.