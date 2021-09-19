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Игорь Коротченко: России нужны партнеры, которые не клянчат

Игорь Коротченко: России нужны партнеры, которые не клянчат "России нужны самодостаточные партнеры, которые не клянчат, а предлагают равноправные отношения".
В регионе
19 сентября 2021 г. 19:51
Игорь Коротченко: России нужны партнеры, которые не клянчат

"России нужны самодостаточные партнеры, которые не клянчат, а предлагают равноправные отношения".

Как передает российское бюро Репорт, об этом на своем телеграмм канале заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"А у нас - этому «союзнику» дай то, тому - дай се", - сказал он.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил через премьер-министра Грузии о встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В самой Армении эту новость восприняли негативно. Так, заместитель председателя Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян отметил, что Пашинян хочет совершить роковой геополитический поворот и вывести Армению из стратегического союза с Россией.

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