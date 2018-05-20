ИГ взяла ответственность за попытку теракта в церкви Архангела Михаила в Грозном

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на церковь в Грозном, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление боевиков.
Как передает Report, накануне четверо преступников попытались проникнуть в церковь Архангела Михаила в центре республиканской столицы. Они планировали захватить храм и убить всех, кто окажется в заложниках. Прихожане, однако, успели запереть дверь изнутри, это остановило нападавших.
Жертвами атаки стали двое полицейских, охранявших церковь, и один прихожанин. Еще двое правоохранителей пострадали.
Бандитов ликвидировали в ходе спецоперации. Их личности установлены. Как рассказал глава республики Рамзан Кадыров, двое из нападавших жили в селе Гелдаган недалеко от Грозного, главарь группы был "уроженцем одного из соседних регионов". По его словам, "имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из западных стран".
News DepartmentАвтор новости
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