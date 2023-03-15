Ибрагим Калын обсудил в Вашингтоне процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Ибрагим Калын обсудил в Вашингтоне процесс нормализации отношений между Азербайджаном и АрмениейВ рамках своего визита в Вашингтон пресс-секретарь президента Ибрагим Калин встретился с советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря по политическим вопросам Викторией Нуланд.
В рамках своего визита в Вашингтон пресс-секретарь президента Ибрагим Калин встретился с советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря по политическим вопросам Викторией Нуланд.
Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, встречи, проведенные в Белом доме и Министерстве иностранных дел, включали двусторонние политические и экономические отношения, землетрясения в Турции, сотрудничество в оборонной промышленности, энергетическую безопасность, борьбу с терроризмом, членство процессы Швеции и Финляндии в НАТО, война России против Украины, Южный Кавказ и переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией.