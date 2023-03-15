Ибрагим Калын обсудил в Вашингтоне процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

В рамках своего визита в Вашингтон пресс-секретарь президента Ибрагим Калин встретился с советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря по политическим вопросам Викторией Нуланд.

В рамках своего визита в Вашингтон пресс-секретарь президента Ибрагим Калин встретился с советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря по политическим вопросам Викторией Нуланд.