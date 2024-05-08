И.о. первого вице-премьера: Россия может обогнать Японию по росту ВВП к 2030 году

Текущие параметры макропрогноза говорят о возможности России обогнать Японию по росту ВВП к 2030 году.

Текущие параметры макропрогноза говорят о возможности России обогнать Японию по росту ВВП к 2030 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил и. о. первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов, выступая в рамках дней национальных приоритетов "Эффективная и конкурентная экономика" на площадке выставки "Россия".

"Президент задал нам расширение экономики предложения, к 2030 году выйти на четвертое место в мире, обогнав Японию. Наши международные друзья, прежде всего из МВФ, которые осуществляют международные сопоставления, - они, конечно, услышали это поручение президента будущему правительству и молниеносно снизили российский ВВП на 200 млрд [долларов]. При тех параметрах прогноза, которые мы сейчас видим, мы все равно Японию должны обогнать в 2030 году", - сказал он.