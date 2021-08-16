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Хулуси Акар провел совещание по ситуации в Афганистане

Хулуси Акар провел совещание по ситуации в Афганистане Под председательством министра национальной обороны Турции Хулуси Акара состоялось совещание, на котором обсудили последнюю ситуацию в Афганистане.
В регионе
16 августа 2021 г. 18:13
Хулуси Акар провел совещание по ситуации в Афганистане

Под председательством министра национальной обороны Турции Хулуси Акара состоялось совещание, на котором обсудили последнюю ситуацию в Афганистане.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, совещание прошло в формате видеоконференции.

В совещании приняли участие начальник Генерального штаба Вооруженных сил Яшар Гюлер, командующий Военно-воздушными силами Хасан Кючюкакйюз, а также командующий турецкой военной миссией в Афганистане.

Было отмечено, что безопасность турецких военных является приоритетом. Состоялся обмен мнениями о последней ситуации в Афганистане, было подчеркнуто, что Турция внимательно отслеживает развитие событий в этой стране.

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Версия на английском языке ФотоHulusi Akar holds consultations on Afghanistan
Версия на азербайджанском языке ФотоHulusi Akar Əfqanıstandakı vəziyyətlə bağlı müşavirə keçirib

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