Хулуси Акар провел совещание по ситуации в Афганистане

Под председательством министра национальной обороны Турции Хулуси Акара состоялось совещание, на котором обсудили последнюю ситуацию в Афганистане.

Под председательством министра национальной обороны Турции Хулуси Акара состоялось совещание, на котором обсудили последнюю ситуацию в Афганистане.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, совещание прошло в формате видеоконференции.

В совещании приняли участие начальник Генерального штаба Вооруженных сил Яшар Гюлер, командующий Военно-воздушными силами Хасан Кючюкакйюз, а также командующий турецкой военной миссией в Афганистане.

Было отмечено, что безопасность турецких военных является приоритетом. Состоялся обмен мнениями о последней ситуации в Афганистане, было подчеркнуто, что Турция внимательно отслеживает развитие событий в этой стране.