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Хулуси Акар о ситуации с закупкой самолетов F-16 у США

Хулуси Акар о ситуации с закупкой самолетов F-16 у США Нам нужны F-16 Block-70. В то же время нам необходимо модернизировать F-16, которые мы используем в настоящее время
В регионе
13 апреля 2022 г. 14:23
Хулуси Акар о ситуации с закупкой самолетов F-16 у США

Нам нужны F-16 Block-70. В то же время нам необходимо модернизировать F-16, которые мы используем в настоящее время.

Как сообщает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"В связи с этим мы запустили процесс в рамках программы "Иностранные военные продажи" (Foreign Military Sales - Программа военных продаж США). Процесс продолжается в Государственном департаменте США", - сказал Акар.

Коснувшись содержания письма по Турции, направленного Госдепартаментом в Конгресс, Х.Акар сказал, что в нем есть некоторые позитивные моменты: "В то же время нам нужно быть осторожными. Это длительный процесс, и мы надеемся, что он будет иметь положительный результат".

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Версия на английском языке Hulusi Akar announces latest situation around purchase of F-16s from USA
Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar ABŞ-dan F-16-ların alınması ilə bağlı son vəziyyəti açıqlayıb

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