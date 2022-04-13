Хулуси Акар о ситуации с закупкой самолетов F-16 у США

Нам нужны F-16 Block-70. В то же время нам необходимо модернизировать F-16, которые мы используем в настоящее время

Нам нужны F-16 Block-70. В то же время нам необходимо модернизировать F-16, которые мы используем в настоящее время.

Как сообщает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"В связи с этим мы запустили процесс в рамках программы "Иностранные военные продажи" (Foreign Military Sales - Программа военных продаж США). Процесс продолжается в Государственном департаменте США", - сказал Акар.

Коснувшись содержания письма по Турции, направленного Госдепартаментом в Конгресс, Х.Акар сказал, что в нем есть некоторые позитивные моменты: "В то же время нам нужно быть осторожными. Это длительный процесс, и мы надеемся, что он будет иметь положительный результат".