Худатян и Кос в Ташкенте обсудили процесс установления стабильности на Южном Кавказе
В регионе
- 27 ноября, 2025
- 16:43
Министр транспорта и коммуникаций Армении Давид Худатян в Ташкенте обсудил с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос процесс установления мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, встреча состоялась в рамках проходящей в столице Узбекистана Конференции инвесторов по Транскаспийскому транспортному коридору и коммуникациям.
Кос приветствовала шаги, предпринимаемые для установления мира и стабильности в регионе.
Стороны также обсудили вопросы более активного участия ЕС в инфраструктурных проектах Армении.
Последние новости
17:00
В Гонконге число жертв пожара в жилом комплексе возросло до 65 человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
16:55
В Азербайджане расширят к 2028 году доступ к основным хирургическим процедурамЗдоровье
16:52
На судебном процессе над гражданами Армении началось выступление адвокатов обвиняемыхПроисшествия
16:46
Фото
Азербайджан принял участие в заседании министров коммерции и торговли стран ОЭСБизнес
16:45
Фото
Сотрудники посольства Азербайджана во Франции посетили дом Шарля де ГолляВнешняя политика
16:43
Худатян и Кос в Ташкенте обсудили процесс установления стабильности на Южном КавказеВ регионе
16:30
В Турции призвали расширить медиа-платформу с Азербайджаном за счет участия других тюркских странМедиа
16:29
Европарламент принял резолюцию по УкраинеДругие
16:17