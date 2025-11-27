Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В регионе
    • 27 ноября, 2025
    • 16:43
    Худатян и Кос в Ташкенте обсудили процесс установления стабильности на Южном Кавказе

    Министр транспорта и коммуникаций Армении Давид Худатян в Ташкенте обсудил с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос процесс установления мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, встреча состоялась в рамках проходящей в столице Узбекистана Конференции инвесторов по Транскаспийскому транспортному коридору и коммуникациям.

    Кос приветствовала шаги, предпринимаемые для установления мира и стабильности в регионе.

    Стороны также обсудили вопросы более активного участия ЕС в инфраструктурных проектах Армении.

    Erməni nazir Aİ komissarı ilə regionda sabitliyin bərqərar olması prosesini müzakirə edib

