Худатян и Кос в Ташкенте обсудили процесс установления стабильности на Южном Кавказе

Министр транспорта и коммуникаций Армении Давид Худатян в Ташкенте обсудил с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос процесс установления мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, встреча состоялась в рамках проходящей в столице Узбекистана Конференции инвесторов по Транскаспийскому транспортному коридору и коммуникациям.

Кос приветствовала шаги, предпринимаемые для установления мира и стабильности в регионе.

Стороны также обсудили вопросы более активного участия ЕС в инфраструктурных проектах Армении.