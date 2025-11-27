İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Erməni nazir Aİ komissarı ilə regionda sabitliyin bərqərar olması prosesini müzakirə edib

    Region
    • 27 noyabr, 2025
    • 16:55
    Erməni nazir Aİ komissarı ilə regionda sabitliyin bərqərar olması prosesini müzakirə edib

    Ermənistanın nəqliyyat və kommunikasiya naziri David Xudatyan Daşkənddə Avropa İttifaqının (Aİ) genişlənmə məsələləri üzrə komissarı Marta Kos ilə Cənubi Qafqaz regionunda sülh və sabitliyin qurulması prosesini müzakirə edib.

    "Report"un Ermənistan KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, görüş Özbəkistanın paytaxtında keçirilən Transxəzər nəqliyyat dəhlizi və kommunikasiyaları üzrə İnvestorlar Konfransı çərçivəsində baş tutub.

    M.Kos regionda sülh və sabitliyin bərqərar olması üçün atılan addımları alqışlayıb.

    Tərəflər, həmçinin Ermənistanın infrastruktur layihələrində Aİ-nin daha fəal iştirakı məsələlərini müzakirə ediblər.

    Ermənistan David Xudatyan Marta Kos
    Худатян и Кос в Ташкенте обсудили процесс установления стабильности на Южном Кавказе
    Armenian transport minister discusses regional peace with EU commissioner

    Son xəbərlər

    18:03

    Xəzəryanı ölkələr nərə balığının ovuna qoyulmuş qadağanı 2026-cı ilə qədər uzadıblar

    Region
    17:58

    Putin: Atəşkəs yalnız Ukrayna qoşunlarının geri çəkilməsindən sonra baş verəcək

    Digər ölkələr
    17:55
    Foto

    TDT Media Forumunun ilk günü başa çatıb

    Media
    17:54

    Putin Rusiyanın Avropaya hücum planları ilə bağlı bəyanatları yalan adlandırıb

    Region
    17:52

    Ceyhun Bayramov "Aspen Institute Italia"da keçirilən dəyirmi masa müzakirəsində iştirak edib

    Xarici siyasət
    17:52
    Foto

    Göyçayda "Peşəkar dini fəaliyyət: müasir çağırışlar kontekstində" mövzusunda seminar-treninq keçirilib

    Din
    17:51
    Foto

    Məcnun Məmmədov Gürcüstanın aqrar müəssisələrinin fəaliyyəti ilə tanış olub

    ASK
    17:50

    Gələn həftə ABŞ nümayəndə heyəti Moskvaya səfər edəcək

    Region
    17:49
    Video

    Frank De Blekere hakimlərin XII turdakı idarəçiliyini dəyərləndirib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti