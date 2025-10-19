Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Хуцишвили: Грузия и Азербайджан работают над созданием совместных КПП

    В регионе
    • 19 октября, 2025
    • 13:02
    Хуцишвили: Грузия и Азербайджан работают над созданием совместных КПП

    Грузия и Азербайджан работают над созданием совместных пограничных контрольно-пропускных пунктов по принципу "единого окна".

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили.

    "Мы работаем с Азербайджаном над созданием совместных пограничных контрольно-пропускных пунктов по принципу "единого окна", что требует упрощения процедур и соответствующей инфраструктуры. Мы готовимся к расширению линий электропередачи, в первую очередь за счет строительства подводных электрических и цифровых кабелей. Инвестируем в новый глубоководный порт и планируем строительство нового аэропорта", - отметил он.

    Хуцишвили также подчеркнул перспективность "Среднего коридора" в контексте регионального сотрудничества.

    "Для того чтобы "Средний коридор" стал эффективным и стабильным маршрутом, необходимо еще более тесное сотрудничество между странами Южного Кавказа и Центральной Азии и будущая поддержка со стороны международных финансовых институтов", - отметил министр.

    Министр финансов Грузии также подчеркнул важность завершения строительства последних участков автомагистрали вдоль границ Армении, Азербайджана и Турции для улучшения регионального транспортного сообщения.

    Gürcüstanın maliyyə naziri "Orta Dəhliz"in əhəmiyyətindən danışıb

    Лента новостей