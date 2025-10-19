Хуцишвили: Грузия и Азербайджан работают над созданием совместных КПП

Грузия и Азербайджан работают над созданием совместных пограничных контрольно-пропускных пунктов по принципу "единого окна".

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили.

"Мы работаем с Азербайджаном над созданием совместных пограничных контрольно-пропускных пунктов по принципу "единого окна", что требует упрощения процедур и соответствующей инфраструктуры. Мы готовимся к расширению линий электропередачи, в первую очередь за счет строительства подводных электрических и цифровых кабелей. Инвестируем в новый глубоководный порт и планируем строительство нового аэропорта", - отметил он.

Хуцишвили также подчеркнул перспективность "Среднего коридора" в контексте регионального сотрудничества.

"Для того чтобы "Средний коридор" стал эффективным и стабильным маршрутом, необходимо еще более тесное сотрудничество между странами Южного Кавказа и Центральной Азии и будущая поддержка со стороны международных финансовых институтов", - отметил министр.

Министр финансов Грузии также подчеркнул важность завершения строительства последних участков автомагистрали вдоль границ Армении, Азербайджана и Турции для улучшения регионального транспортного сообщения.