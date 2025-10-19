İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Gürcüstanın maliyyə naziri "Orta Dəhliz"in əhəmiyyətindən danışıb

    Region
    • 19 oktyabr, 2025
    • 13:20
    Gürcüstanın maliyyə naziri Orta Dəhlizin əhəmiyyətindən danışıb

    "Orta Dəhliz"in effektiv və dayanıqlı marşruta çevrilməsi üçün Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri arasında daha da sıx əməkdaşlıq və beynəlxalq maliyyə institutlarının gələcək dəstəyi lazımdır.

    "Report"un yerli KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Gürcüstanın maliyyə naziri Laşa Xutsişvili deyib.

    Gürcüstanlı nazir regional nəqliyyat əlaqələrinin yaxşılaşdırılması üçün Ermənistan, Azərbaycan və Türkiyə sərhədləri boyunca magistralın son hissələrinin tamamlanmasının vacibliyini vurğulayıb.

    Laşa Xutsişvili əlavə edib ki, Gürcüstan və Azərbaycan "bir pəncərə" prinsipi əsasında birgə sərhəd-keçid məntəqələrinin yaradılması üzərində işləyir.

    Gürcüstan Azərbaycan
