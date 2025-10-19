Gürcüstanın maliyyə naziri "Orta Dəhliz"in əhəmiyyətindən danışıb
Region
- 19 oktyabr, 2025
- 13:20
"Orta Dəhliz"in effektiv və dayanıqlı marşruta çevrilməsi üçün Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri arasında daha da sıx əməkdaşlıq və beynəlxalq maliyyə institutlarının gələcək dəstəyi lazımdır.
"Report"un yerli KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Gürcüstanın maliyyə naziri Laşa Xutsişvili deyib.
Gürcüstanlı nazir regional nəqliyyat əlaqələrinin yaxşılaşdırılması üçün Ermənistan, Azərbaycan və Türkiyə sərhədləri boyunca magistralın son hissələrinin tamamlanmasının vacibliyini vurğulayıb.
Laşa Xutsişvili əlavə edib ki, Gürcüstan və Azərbaycan "bir pəncərə" prinsipi əsasında birgə sərhəd-keçid məntəqələrinin yaradılması üzərində işləyir.
