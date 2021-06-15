ХО "Türkmen enjam" расширяет производство

Хозяйственное общество "Türkmen enjam" расширяет производство полиэтиленовых, полипропиленовых водопроводных и гофрированных канализационных труб диаметром от 110 до 630 миллиметров, обладающих химической стойкостью и способных выдерживать в течение длите

Хозяйственное общество "Türkmen enjam" расширяет производство полиэтиленовых, полипропиленовых водопроводных и гофрированных канализационных труб диаметром от 110 до 630 миллиметров, обладающих химической стойкостью и способных выдерживать в течение длительного времени высокое давление. С начала года уже выпущено около 200 тонн изделий из сырья, приобретаемого у местных производителей на полимерном заводе в Киянлы.

Как сообщает Report, на промышленной базе хозяйственного общества в этрапе Ак бугдай Ахалского велаята для выпуска труб задействованы три линии–экструдеры КМЕ 105/36 - для труб больших и малых диаметров, а также экструдеры UC- 315/48 и UC-36/50, предназначенные для производства гофрированных канализационных труб большого диаметра и гофрированных трубок малых диметров для прокладки электрических проводов.

Промышленное производство полимерной продукции – не единственное направление в деятельности члена Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана -хозяйственного общества "Türkmen enjam". Более десяти лет предприниматели занимались поставкой в страну оборудования, машин и механизмов, а также строительством "под ключ" промышленных объектов.

Совместно с ведущими европейскими компаниями предприниматели участвовали в реконструкции и модернизации более двадцати объектов различных министерств, а также объектов, где генеральными подрядчиками выступали крупные зарубежные компании. Однако самой масштабной стала реконструкция и модернизация практически всех промышленных предприятий страны, производящих сборные железобетонные изделия для строительства жилья.

За эти годы предпринимательская структура значительно выросла и окрепла. На балансе предприятия числятся – парк строительной и специальной техники, подъемных механизмов для производства строительных и монтажных работ. В структуре общества своя проектная группа, а также ряд технических специалистов в области строительства, энергетики, механизации, КИП и автоматики. ХО "Türkmen enjam" успешно выиграло тендер на строительство в Лебапском велаяте цементного завода мощностью один миллион тонн в год, который планируется сдать в эксплуатацию в конце 2022 года.