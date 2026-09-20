"Хатам аль-Анбия": США могут снова атаковать Иран при поддержке стран региона
В регионе
- 20 сентября, 2026
- 15:54
США могут возобновить в ближайшее время атаки на Иран, предварительно согласовав план действий с лидерами стран региона.
Как передает Report со ссылкой на IRIB, об этом сообщил центральный штаб иранских вооруженных сил "Хатам аль-Анбия".
"Согласно полученной информации, США вновь решили, получив одобрение от некоторых стран региона, возобновить боевые действия против Ирана", - указывается в заявлении.
В Тегеране предупредили, что при этом сценарии все военные объекты США в регионе станут целями иранской армии.
Отметим, что президент США Дональд Трамп планирует 22 сентября на полях заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провести встречу с лидерами или главами МИД стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Последние новости
19:11
Фото
В массовом ДТП в Джалилабаде пострадали трое, включая ребенкаПроисшествия
18:58
Фото
В Ханкенди состоялся концерт по случаю Дня городаВнутренняя политика
18:46
Трамп заявил о готовности встретиться с Пезешкианом на полях ГА ООНДругие страны
18:37
"Шамахы" дома обыграл "Араз-Нахчыван" в матче 6-го тура Премьер-лигиФутбол
18:26
Эмин Гусейнов рассказал о ходе восстановительных работ в Агдаме и ФизулиВнутренняя политика
18:19
"Нафтогаз" и MOL Group построят в Венгрии терминал для хранения топлива для УкраиныДругие страны
18:04
Видео
Эмин Гусейнов: В Ходжавенд вернулись 1 083 семьиВнутренняя политика
17:39
МИД Азербайджана выразил соболезнования ПакистануВнешняя политика
17:36