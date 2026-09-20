"Хатам аль-Анбия": США могут снова атаковать Иран при поддержке стран региона

США могут возобновить в ближайшее время атаки на Иран, предварительно согласовав план действий с лидерами стран региона.

Как передает Report со ссылкой на IRIB, об этом сообщил центральный штаб иранских вооруженных сил "Хатам аль-Анбия".

"Согласно полученной информации, США вновь решили, получив одобрение от некоторых стран региона, возобновить боевые действия против Ирана", - указывается в заявлении.

В Тегеране предупредили, что при этом сценарии все военные объекты США в регионе станут целями иранской армии.

Отметим, что президент США Дональд Трамп планирует 22 сентября на полях заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провести встречу с лидерами или главами МИД стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.