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    Хаменеи заявил, что РФ и Иран могут сотрудничать по вопросам "сдерживания США"

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу заявил, что одним из аспектов сотрудничества между Тегераном и Москвой может быть сдерживание США.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, его слова приводит агентство Fars.

    "Один из вопросов, по которому обе стороны могут сотрудничать - это сдерживание США. Потому что Америка представляет опасность для человечества и это [сотрудничество] - является одной из возможностей для ее сдерживания", - сказал Хаменеи.

    Встреча Владимира Путина и аятоллы Али Хаменеи прошла в резиденции руководителя Ирана в Тегеране, ранее с Хаменеи встретился президент Турции Тайип Эрдоган.

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