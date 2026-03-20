Хаменеи: США и Израиль ошибались, полагая, что Иран рухнет сразу после атаки

США и Израиль ошибались, считая, что государственная система Ирана рухнет сразу, через один-два дня после ударов.

Как сообщает Report, об этом заявил новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи.

Пресс-служба Хаменеи приводит его слова: "Военные руководители страны и выдающиеся ученые, а вслед за ними около 1000 наших соотечественников погибли. В результате серьезного просчета враг полагал, что именно эти люди смогут в течение одного-двух дней привести к падению исламского строя. Однако благодаря бдительности народа, беспримерному мужеству бойцов и несмотря на многочисленные потери, очень скоро там начали проявляться признаки беспомощности и отчаяния".