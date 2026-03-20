    Xamenei: ABŞ və İsrail İranın hücumdan dərhal sonra çökəcəyini düşünməkdə yanılırdılar

    Region
    • 20 mart, 2026
    • 19:13
    ABŞ və İsrail İran dövlət sisteminin hücumlarından bir-iki gün sonra dərhal çökəcəyini düşünməkdə yanılırdılar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın yeni ali lideri Müctəba Xamenei bəyan edib.

    Xameneinin mətbuat xidməti onun sözlərini sitat gətirib: "Ölkənin hərbi liderləri və görkəmli alimləri, ardınca təxminən 1000 həmvətənimiz vəfat edib. Düşmən ciddi bir səhv hesablama nəticəsində elə bu insanların bir-iki gün ərzində İslam nizamını devirəcəyinə inanırdı. Lakin xalqın sayıqlığı, döyüşçülərin misilsiz şücaəti və çoxsaylı itkilər sayəsində tezliklə orada çarəsizlik və ümidsizlik əlamətləri özünü göstərdi".

    Хаменеи: США и Израиль ошибались, полагая, что Иран рухнет сразу после атаки

