Xamenei: ABŞ və İsrail İranın hücumdan dərhal sonra çökəcəyini düşünməkdə yanılırdılar
Region
- 20 mart, 2026
- 19:13
ABŞ və İsrail İran dövlət sisteminin hücumlarından bir-iki gün sonra dərhal çökəcəyini düşünməkdə yanılırdılar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın yeni ali lideri Müctəba Xamenei bəyan edib.
Xameneinin mətbuat xidməti onun sözlərini sitat gətirib: "Ölkənin hərbi liderləri və görkəmli alimləri, ardınca təxminən 1000 həmvətənimiz vəfat edib. Düşmən ciddi bir səhv hesablama nəticəsində elə bu insanların bir-iki gün ərzində İslam nizamını devirəcəyinə inanırdı. Lakin xalqın sayıqlığı, döyüşçülərin misilsiz şücaəti və çoxsaylı itkilər sayəsində tezliklə orada çarəsizlik və ümidsizlik əlamətləri özünü göstərdi".
