    Хаменеи признал тяжелое экономическое положение в Иране

    В регионе
    • 17 января, 2026
    • 19:33
    Экономическая ситуация в Иране неудовлетворительна, жители страны испытывают трудности.

    Как сообщает Report, об этом написал верховный лидер Ирана Али Хаменеи в соцсети Х.

    "Государственные служащие и должностные лица должны удвоить усилия и относиться к работе более серьезно", - заявил Хаменеи.

    По его мнению, необходимо больше работать для налаживания импорта основной продукции в страну.

    Xamenei: Bilirəm ki, xalqın dolanışığı, həqiqətən, çətindir

