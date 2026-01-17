Хаменеи признал тяжелое экономическое положение в Иране
- 17 января, 2026
- 19:33
Экономическая ситуация в Иране неудовлетворительна, жители страны испытывают трудности.
Как сообщает Report, об этом написал верховный лидер Ирана Али Хаменеи в соцсети Х.
"Государственные служащие и должностные лица должны удвоить усилия и относиться к работе более серьезно", - заявил Хаменеи.
По его мнению, необходимо больше работать для налаживания импорта основной продукции в страну.
وضع اقتصادی وضع خوبی نیست،— KHAMENEI.IR | فارسی (@Khamenei_fa) January 17, 2026
معیشت مردم حقیقتاً مشکل دارد.
بنده میدانم این را.
مسئولان کشور و مسئولان دولتی باید برای کالاهای اساسی، برای نهادههای دامی، برای ارزاق لازم و برای نیازهای عمومی مردم، دو برابر همیشه و با جدّیّت بیشتری باید کار کنند. pic.twitter.com/sDbC4YLRGk
