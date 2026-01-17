Хаменеи признал тяжелое экономическое положение в Иране

Экономическая ситуация в Иране неудовлетворительна, жители страны испытывают трудности.

Как сообщает Report, об этом написал верховный лидер Ирана Али Хаменеи в соцсети Х.

"Государственные служащие и должностные лица должны удвоить усилия и относиться к работе более серьезно", - заявил Хаменеи.

По его мнению, необходимо больше работать для налаживания импорта основной продукции в страну.