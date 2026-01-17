Xamenei: Bilirəm ki, xalqın dolanışığı, həqiqətən, çətindir
Region
- 17 yanvar, 2026
- 19:16
Bilirəm ki, İranda iqtisadi vəziyyət qənaətbəxş deyil, xalqın dolanışığı, həqiqətən, çətindir.
"Report" xəbər verir ki, bu, İranın ali dini lideri Əli Xameneinin "X" hesabındakı paylaşımında qeyd olunub.
"Dövlət məmurları və vəzifəli şəxslər səyləri iki dəfə artırmalı və işə daha ciddi yanaşmalıdırlar", - Xamenei bildirib.
Onun fikrincə, əsas məhsulların ölkəyə çatdırılması üçün daha çox işləmək lazımdır.
وضع اقتصادی وضع خوبی نیست،— KHAMENEI.IR | فارسی (@Khamenei_fa) January 17, 2026
معیشت مردم حقیقتاً مشکل دارد.
بنده میدانم این را.
مسئولان کشور و مسئولان دولتی باید برای کالاهای اساسی، برای نهادههای دامی، برای ارزاق لازم و برای نیازهای عمومی مردم، دو برابر همیشه و با جدّیّت بیشتری باید کار کنند. pic.twitter.com/sDbC4YLRGk
