    Region
    17 yanvar, 2026
    19:16
    Xamenei: Bilirəm ki, xalqın dolanışığı, həqiqətən, çətindir

    Bilirəm ki, İranda iqtisadi vəziyyət qənaətbəxş deyil, xalqın dolanışığı, həqiqətən, çətindir.

    "Report" xəbər verir ki, bu, İranın ali dini lideri Əli Xameneinin "X" hesabındakı paylaşımında qeyd olunub.

    "Dövlət məmurları və vəzifəli şəxslər səyləri iki dəfə artırmalı və işə daha ciddi yanaşmalıdırlar", - Xamenei bildirib.

    Onun fikrincə, əsas məhsulların ölkəyə çatdırılması üçün daha çox işləmək lazımdır.

    İran İqtisadi böhran Əli Xamenei
    Хаменеи признал тяжелое экономическое положение в Иране

