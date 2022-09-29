Хакерская группировка Anonymous взломала сайт иранской полиции

Хакерская группировка Anonymous взломала официальный сайт иранской полиции.

Хакерская группировка Anonymous взломала официальный сайт иранской полиции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг телеканал Al Arabiya.

Таким образом они поддержали протесты, начавшиеся в Иране после смерти Махсы Амини.

Отмечается, что это не первая подобная атака на официальные ресурсы исламской республики. Ранее группировка взломала сайты ряда учреждений, в том числе Центрального банка и Министерства нефти Ирана. Кроме того, хакеры распространили в сети номера телефонов нескольких депутатов Меджлиса (парламент Ирана) с призывом связываться с парламентариями и посылать им сообщения с провокационными вопросами.

Акции протеста начались в Иране после похорон Амини. Согласно официальной версии, эта девушка была задержана полицией нравов из-за неправильного ношения головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини была избита полицейскими. Ранее президент Ирана Ибрахим Раиси сообщил, что распорядился провести тщательное расследование этого инцидента, и призвал дождаться его результатов.