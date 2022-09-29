Хакерская группировка Anonymous взломала сайт иранской полиции

Хакерская группировка Anonymous взломала официальный сайт иранской полиции.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг телеканал Al Arabiya.
Таким образом они поддержали протесты, начавшиеся в Иране после смерти Махсы Амини.
Отмечается, что это не первая подобная атака на официальные ресурсы исламской республики. Ранее группировка взломала сайты ряда учреждений, в том числе Центрального банка и Министерства нефти Ирана. Кроме того, хакеры распространили в сети номера телефонов нескольких депутатов Меджлиса (парламент Ирана) с призывом связываться с парламентариями и посылать им сообщения с провокационными вопросами.
Акции протеста начались в Иране после похорон Амини. Согласно официальной версии, эта девушка была задержана полицией нравов из-за неправильного ношения головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини была избита полицейскими. Ранее президент Ирана Ибрахим Раиси сообщил, что распорядился провести тщательное расследование этого инцидента, и призвал дождаться его результатов.