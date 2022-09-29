О нас

Хакерская группировка Anonymous взломала сайт иранской полиции

Хакерская группировка Anonymous взломала сайт иранской полиции Хакерская группировка Anonymous взломала официальный сайт иранской полиции.
В регионе
29 сентября 2022 г. 16:32
Хакерская группировка Anonymous взломала сайт иранской полиции

Хакерская группировка Anonymous взломала официальный сайт иранской полиции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг телеканал Al Arabiya.

Таким образом они поддержали протесты, начавшиеся в Иране после смерти Махсы Амини.

Отмечается, что это не первая подобная атака на официальные ресурсы исламской республики. Ранее группировка взломала сайты ряда учреждений, в том числе Центрального банка и Министерства нефти Ирана. Кроме того, хакеры распространили в сети номера телефонов нескольких депутатов Меджлиса (парламент Ирана) с призывом связываться с парламентариями и посылать им сообщения с провокационными вопросами.

Акции протеста начались в Иране после похорон Амини. Согласно официальной версии, эта девушка была задержана полицией нравов из-за неправильного ношения головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини была избита полицейскими. Ранее президент Ирана Ибрахим Раиси сообщил, что распорядился провести тщательное расследование этого инцидента, и призвал дождаться его результатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Зеленский созывает срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны
Зеленский созывает срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны
29 сентября 2022 г. 16:48
Полиция в Иране задержала участников недавних беспорядков в Урмии
Полиция в Иране задержала участников недавних беспорядков в Урмии
29 сентября 2022 г. 15:55
Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Турцию
Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Турцию
29 сентября 2022 г. 15:49
Украина и Россия произвели новый обмен пленными
Украина и Россия произвели новый обмен пленными
29 сентября 2022 г. 15:16
Погранкомитет Беларуси сообщает о росте очередей на выезд в ЕС
Погранкомитет Беларуси сообщает о росте очередей на выезд в ЕС
29 сентября 2022 г. 14:18
Договор о вступлении в состав России новых субъектов подпишут завтра
Договор о вступлении в состав России новых субъектов подпишут завтра
29 сентября 2022 г. 14:11
Депутаты Госдумы получили приглашения на 30 сентября в Кремль
Депутаты Госдумы получили приглашения на 30 сентября в Кремль
29 сентября 2022 г. 13:09
В Казахстане не прекращаются атаки хакеров на местный сегмент интернета
В Казахстане не прекращаются атаки хакеров на местный сегмент интернета
29 сентября 2022 г. 12:51
Глава МИД Турции: Мы не признаем результаты референдума в Украине
Глава МИД Турции: Мы не признаем результаты "референдума" в Украине
29 сентября 2022 г. 12:33
Шестеро обвиняемых в терроризме получили в Беларуси до 15 лет колонии
Шестеро обвиняемых в терроризме получили в Беларуси до 15 лет колонии
29 сентября 2022 г. 12:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi